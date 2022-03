Grupo Parlamentar do PSD destaca aposta no teatro

Foi no âmbito de uma reunião com o Grupo Amigos do Teatro (GATO) que o Grupo Parlamentar do PSD, em mais uma acção do seu Roteiro de Proximidade sobre Cultura, destacou os apoios que o Governo Regional tem dado ao associativismo cultural, nomeadamente na área do teatro.

Nessa reunião, a deputada Cláudia Gomes sublinhou que “o Governo Regional, através da Direção Regional da Cultura, tem apostado nesta área, através da atribuição de apoios ao associativismo cultural, que devem ser aproveitados pelas entidades que se dedicam ao teatro”.

Por outro lado, referiu que, na área da educação e no âmbito da autonomia das escolas, verifica-se que há uma aposta clara na disciplina de teatro, mas também em projectos extracurriculares, sendo esta uma mais-valia para o treino da oralidade e de um maior à vontade dos alunos nas intervenções em público.

A deputada realçou que, de uma forma geral, “o teatro tem, efectivamente, vindo a crescer na Madeira, com a criação de vários grupos que se dedicam a esta área da cultura, onde deve ser realçado o importante papel das pessoas que se dedicam à dinamização destes grupos de teatro, como acontece com o GATO, o que demonstra que a população aprecia esta arte e que vale a pena continuar a investir e apostar”.