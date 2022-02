Câmara disponibiliza ajuda aos ucranianos a residir no Funchal

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) manifestou hoje a sua "total disponibilidade para ajudar todos os que residem no concelho".

“Queria transmitir que a CMF está de portas abertas para apoiar os ucranianos que vivem cá, apoiar naquilo que entenderem ser necessário para minimizar o momento difícil”, transmitiu Pedro Calado na sequência de um contacto estabelecido, através de videoconferência, esta tarde, com Eduardo Santos Silva, Cônsul Honorário da Ucrânia em Portugal.

O presidente da autarquia do Funchal quis também saber de que forma é possível interceder no sentido de facultar algum meio logístico para que as pessoas que cá estão possam ter contacto com os seus familiares na Ucrânia.

“Queríamos por vosso intermédio tentar perceber se é possível de alguma forma existirem meios e se é possível materializar da nossa parte alguma ajuda eficaz e rápida para minimizar a dor que estão a sentir neste momento difícil”, transmitiu Pedro Calado.

Sem querer fazer comentários ao ataque russo contra a Ucrânia, o cônsul apenas lamentou o “drama pessoal” vivido pelos ucranianos, agradecendo a solidariedade do município e deixando a garantia que fará chegar o pedido aos serviços da embaixada da Ucrânia, voltando depois ao contacto com o executivo do Funchal.

O presidente deu ainda conhecimento que, às 17h30, há uma vigília prevista em frente ao edifício da CMF e que aproveitará a ocasião para "contactar com algumas pessoas e ajudar e colaborar neste momento difícil".

Em solidariedade com a Ucrânia, que está a ser alvo de um ataque russo, a Câmara Municipal do Funchal vai iluminar, durante durante três dias, a partir de hoje e até domingo, a fachada do edifício sede do município com cores (azul e amarelo) da Ucrânia.

A autarquia do Funchal associa-se à iniciativa que decorre um pouco por todo mundo, em que monumentos e edifícios públicos iluminam-se durante a noite num acto simbólico contra a guerra e em defesa da paz.