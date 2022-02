PCP pede aumento dos salários em campanha por todo o país

'Sobe o custo de vida...desce o poder de compra' é o nome da campanha que decorre a nível nacional. O PCP tem como objectivo exigir o aumento geral dos salários, incluindo o salário mínimo, mas também uma "mais justa distribuição da riqueza, para dinamizar a economia regional e nacional, fortalecer a Segurança Social e assegurar melhores pensões no futuro".

O coordenador regional deu voz "à necessidade de regular preços, como forma de travar as galopantes subidas dos combustíveis, da energia, dos bens alimentares essenciais", numa tribuna pública que decorreu, esta tarde, na Avenida Arriaga, no Funchal.

"A criação de um regime de preços máximos, a intervenção nas margens dos grossistas e a redução do IVA são mecanismos que podem ser aplicados na Região Autónoma da Madeira. Para tal tem faltado vontade política por parte do Governo Regional no sentido de fazer face ao aumento de preços de bens e serviços", atirou Edgar Silva.

O PCP considera que "o Governo Regional não pode continuar a favorecer o aumento do custo de vida, enquanto o povo sofre. Não pode o Governo Regional continuar a fazer o jogo dos accionistas dos grupos económicos e das multinacionais, pela via do aumento dos preços, protegendo os grandes negócios, aumentando os seus lucros, enquanto crescem as desigualdades sociais".

Na sua intervenção, frisou que "está ao alcance desta Região contrariar o aumento dos preços, que estão a fazer da vida de milhares de pessoas um sufoco, em resultado do abismo entre a subida do custo de vida e a quebra do poder de compra".