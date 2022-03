"O primeiro desafio da Região é pensar como criar riqueza"

O economista e antigo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, defendeu há pouco, na Academia do PS-M, que só com uma "visão progressista" do Partido Socialista “responderá aos desafios da sociedade que são hoje, complexos, multidisciplinares, exigentes e, acima de tudo, exige uma visão de progresso e avanço e que não se pode resignar e confinar a uma visão conservadora, gestionária de continuar a se fazer aquilo que sempre se fez”.

O convidado, apontado para ser o novo ministro da Economia no elenco de António Costa, enumerou três grandes áreas (economia, sustentabilidade ambiente e a inclusão social) que sublinhou separa muito da direita, a primeira das quais é o modelo de desenvolvimento económico.

De acordo Medina, “o primeiro desafio político” da Região é pensar como criar riqueza, como cria emprego ou que salários é capaz de pagar. Esta visão sobre aquilo que se quer é uma marca de uma governação progressista e que tem sido os executivos socialistas que tem tido a grande aposta na qualificação das pessoas, disse indo na sequência do que anteriormente Sérgio Gonçalves já criticara a governação de Miguel Albuquerque ao apresentar um modelo económico desajustado.

“Se repararmos palavras como educação, inovação ciência e tecnologia rara vezes ouvimos dos nossos opositores à nossa direita porque a sua visão é muito gestionária”, criticou tendo na primeira fila Carlos Pereira, Paulo Cafôfo ou Célia Pessegueiro ou ainda Rui Caetano.