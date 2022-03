Detido suspeito da morte de homem nas Caldas da Rainha

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito da morte de outro, no sábado, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria, disse hoje à agência Lusa fonte daquela força policial.

A fonte do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ adiantou que o arguido deverá ser presente a primeiro interrogatório judicial na segunda-feira.

Um homem de 31 anos morreu no sábado após ter sido esfaqueado nas Caldas da Rainha, afirmou hoje fonte da PSP.

De acordo com esta mesma fonte, um desentendimento entre arrumadores de automóveis estará na origem do crime, que ocorreu na via pública, nas imediações de um centro comercial da cidade.

Segundo a PSP, "houve um desentendimento com dois irmãos" que também estariam a arrumar viaturas, sendo que um deles atingiu a vítima com uma faca.

A vítima, estrangeira, foi transportada para o hospital, onde acabou por morrer.

O alerta à PSP foi feito pelas 18:55.