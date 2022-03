Mais de uma semana após Paulo Cafôfo ter admitido, em entrevista ao DIÁRIO, que errou ao dar carta branca a Miguel Silva Gouveia nas últimas eleições Autárquicas, eis que o homem que hoje assume o principal rosto do projecto 'Confiança' respondeu às acusações do ex-líder do PS-Madeira.

Foi em pleno Debate da Semana e aos microfones da TSF-Madeira que o actual vereador sem pelouro da Câmara Municipal do Funchal (CMF) reagiu às acusações de Paulo Cafôfo.

Nunca falaria do Paulo Cafôfo como ele falou de mim. As pessoas já sabem e não tenho de o dizer a ninguém. Tenho a consciência tranquila que fiz tudo aquilo que poderia fazer – ou que esteve ao meu alcance – para ganharmos o Funchal e isso as pessoas também já sabem. Desde que concorri como vereador suplente até ser vereador a tempo inteiro, executivo, vice-presidente e depois como presidente sempre mantive a postura de lealdade para com os funchalenses e para com o Funchal sem nunca beliscar os compromissos que tinha assumido com os partidos. Miguel Silva Gouveia

Por entre algumas farpas, embora que lançadas de forma indirecta, Miguel Silva Gouveia garantiu que, apesar da derrota naquela noite eleitoral do dia 26 de Setembro, “toda a gente sabe” que continua “a assumir” as suas “responsabilidades” enquanto vereador. “Não me demiti e nunca tentei passar qualquer responsabilidade ou culpa para outros”, referiu.

Recuando à sua primeira abordagem sobre o tema que Gouveia admitiu ter-se “abstido de comentar”, o engenheiro começou por referir que um tema desta ordem não deve ser comentado publicamente, porque são precisamente “assuntos de foro interno”.

Tivemos dois mandatos na Câmara do Funchal, dois mandatos nos quais eu estive desde a primeira hora e que envolveu não só o Miguel Gouveia e Paulo Cafôfo mas dezenas de pessoas. Nunca foi um projecto de um homem só, nem tão pouco foi o projecto de um partido só. Miguel Silva Gouveia

Miguel Silva Gouveia que recordou o facto de ter assumido “todas as responsabilidades desde a primeira hora” em que soube que perdera a corrida para a coligação 'Funchal Sempre à Frente' encabeçada por Pedro Calado.

“Com os parceiros da coligação que quiseram estar ao meu lado na noite eleitoral disse-o com todas as letras que sou o único responsável por esta derrota eleitoral. Disse-o cara a cara a todos os funchalenses. Obviamente que fico grato a essas pessoas e a esses militantes que estiveram lá, aos líderes partidários e aos militantes do PS que andaram comigo em campanha, no Funchal, e que nunca precisaram de carta branca de ninguém para defender o Funchal e os funchalenses seja onde for”, visou.

"Houve mais algumas pessoas que sentiram algum desconforto", mencionou Miguel Silva Gouveia.

Seria mais fácil fugir, mas é mais leal para com o projecto, com as pessoas e com os funchalenses manter-se lá nos maus momentos. Miguel Silva Gouveia

O homem que lidera a oposição nos Paços do Concelho do Funchal assumiu ainda que ficaria mal "se não agradecesse publicamente às várias pessoas que, dos variados quadrantes políticos e partidários, expressaram a sua solidariedade" após a entrevista de Paulo Cafôfo.

"Obviamente fico bastante satisfeito por saber que não sou só eu que estou a ver as coisas de um prisma. Houve mais algumas pessoas que sentiram algum desconforto", mencionou.

"Paulo Cafôfo é uma pessoa inconstante e instável"

Pedro Coelho também foi instado a comentar o assunto. O autarca câmara-lobense observou que "líder que é líder assume as suas responsabilidades directas e indirectas" em qualquer matéria, tendo até considerado que Paulo Cafôfo "é uma pessoa inconstante e instável politicamente".

"Quando Paulo Cafôfo era presidente da Câmara saíram três vereadores e a culpa não era de Paulo Cafôfo. Quando, infelizmente, tivemos aquele problema no Monte a responsabilidade política não era de Paulo Cafôfo. Quando perdeu as eleições para a Assembleia Regional a culpa foi do CDS. Quando Miguel Gouveia, seu vice-presidente, perde as eleições para a Câmara Municipal do Funchal – e foi escolha de Paulo Cafôfo – a culpa é de Miguel Silva Gouveia", criticou Pedro Coelho, estabelecendo depois comparação com a gestão do seu partido e líder social-democrata, neste caso o PSD e Miguel Albuquerque.

