Portugal no Pote 1 do sorteio se mantiver conjuntura do 'ranking'

Portugal será cabeça de série no sorteio da fase final do Campeonato do Mundo de 2022 de futebol, no Qatar, caso ultrapasse os 'play-offs' europeus de qualificação e conserve a atual conjuntura no 'ranking' da FIFA.

De acordo com os procedimentos do sorteio da fase final divulgados hoje pela FIFA, o anfitrião Qatar e os sete primeiros classificados da hierarquia mundial aquando da próxima atualização (31 de março) -- e que tenham assegurado presença no Mundial2022 - integram o Pote 1 no evento de 01 de abril.

Atualmente, Bélgica (primeiro do ranking), Brasil (segundo), França (terceiro), Argentina (quarto), Inglaterra (quinto), Itália (sexto) e Espanha (sétimo) ostentam esse estatuto, sendo que deste grupo apenas os italianos ainda não têm presença garantida na fase final, uma vez que vão disputar os 'play-offs', tal como Portugal, que, sendo oitavo colocado do 'ranking', ficaria no Pote 2 do sorteio.

Contudo, as duas equipas poderão encontrar-se na final do caminho C, o que obrigatoriamente deixaria uma delas de fora da fase final do próximo Mundial. Num cenário hipotético, caso Portugal eliminasse a Itália, a formação lusa ocuparia o lugar dos transalpinos enquanto cabeça de série no sorteio.

Para ser cabeça de série, Portugal tem de se manter à frente de Dinamarca, Países Baixos e Alemanha, nono, 10.º e 11.º classificados do 'ranking', respetivamente. Estas três seleções já têm presença assegurada no Qatar2022 e, nos próximos dias, vão realizar partidas de preparação, que podem influenciar a classificação da hierarquia.

As seleções que ocupam as posições 8 a 15 do 'ranking' de qualificados serão integradas no Pote 2, enquanto as equipas posicionadas entre 16 e 23 ficarão no Pote 3. Já o Pote 4, integrará os conjuntos posicionados entre os lugares 24 e 28, além dos dois vencedores dos 'play-offs' intercontinentais e do terceiro apurado dos 'play-offs' europeus, que serão conhecidos em junho, ou seja, já depois de ser realizado o sorteio.

Seleções da mesma confederação não poderão ser integradas no mesmo grupo, exceção feita às da UEFA, tendo em conta que haverá 13 equipas europeias presentes na fase final. Desta forma, cinco dos oito grupos do Mundial terão duas -- e não mais - seleções europeias.

O sorteio do próximo Campeonato do Mundo terá lugar em 01 de abril, a partir das 19:00 locais (16:00 em Lisboa), em Doha.

O Mundial2022 vai decorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar.

As 32 equipas presentes na fase final serão divididas em oito grupos de quatro seleções e os dois primeiros classificados de cada agrupamento qualificam-se para os oitavos de final da competição.

Para já, estão qualificadas 15 seleções, 10 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça), três da Ásia (Coreia do Sul, Irão e o anfitrião Qatar) e duas da América do Sul (Argentina e o totalista Brasil).