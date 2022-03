Alertas oportunos

Boa noite!

O presidente do Turismo de Portugal, que é madeirense, lançou recentemente um alerta que convém alguém ter em conta. Para os que ainda não deram pela mudança, Luís Araújo, avisa que o cliente turista mudou completamente, o que implica “saber dar resposta a nível de produto e de serviço, de programação cultural e de animação de rua”.

Como há gente que não muda por nada deste mundo e só vê o que é óbvio, - o preço! - seria interessante saber se há um pacto regional para os efeitos da entrada em cena da Ryanair, que em conjunto com a easyJet, a TAP e a Transavia, ajudam a trazer do espaço continental gente mais nova e com outros hábitos.

Por exemplo, o que está a ser feito para que tenhamos um ou outro restaurante, ou vários, a servir refeições decentes até mais tarde? E o que está a ser pensado para antecipar a diversão nocturna que, teimosamente, começa tarde e mal? Já agora, o que está planeado para evitar que a Região sofra dissabores em termos de imagem de destino seguro, só porque volta e meia há uns forasteiros aventureiros que tratam as levadas e as levadias de forma leviana?