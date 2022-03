92% dos estabelecimentos comerciais ocupados no Mercado dos Lavradores

"Em cinco meses conseguimos fazer uma nova reocupação do espaço do Mercado", disse Cristina Pedra, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Com estas novas contratações o Mercado passa a ter aberto 83 espaços comerciais faltando apenas 6 por ocupar.

Os preços de "todas as lojas são acessíveis", acrescentou Cristina Pedra, com uma média de 297 euros por mês. Avançou igualmente que a loja mais barata terá uma renda mensal de 126 euros e a mais cara 590 euros.

Ana Nóbrega, uma das comerciantes que assinou hoje contrato e abre a sua loja de flores, disse que a renda será de 200 euros, enquanto Ricardo Camacho, que vai abrir uma loja de sumos naturais pagará 500 euros.

Sobre as obras de requalificação do Mercado, a vice-presidente do município disse que as obras já avançaram e que é "um projecto muito ambicioso".