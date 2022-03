Automobilistas ficaram retidos no Lombo do Mouro devido à neve

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram accionados, esta tarde, para auxiliar alguns automobilistas que tinham ficado retidos na zona do Lombo do Mouro, devido à neve.

Os quatro carros estavam na estrada que faz a ligação entre a Encumeada e o Paul da Serra e foram também ajudados pelo Corpo da Polícia Florestal.

Todos os ocupantes encontravam-se bem de saúde.