Maioria aprova alteração ao Orçamento Suplementar

Proposta de Deliberação do 2. Orçamento Suplementar 2022, que na reunião de Câmara havia sido aprovada por unanimidade, em Assembleia Municipal não mereceu o voto favorável do PS, PDR e Chega.

O primeiro ponto em apreciação na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal, a decorrer esta tarde, motivou reparos entre as duas principais forças politicas, com o PSD a acusar e manifestar estranheza pelo PS "colocar em causa decisões do anterior executivo". Apreciação rebatida pela principal força na oposição.

Com os votos a favor da coligação PSD/CDS, BE, PAN, MPT e CDU, e abstenções do PS, PDR e Chega, foi aprovada por maioria a proposta de Deliberação do 2ª Orçamento Suplementar 2022 - Alteração Modificativa.

Consensual foi a votação da proposta de Deliberação da Proposta de nomeação do auditor externo, responsável pela certificação legal de contas individuais e consolidadas do Município do Funchal.