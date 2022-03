PCP defende estratégia para combater desequilíbrios na balança alimentar

O PCP esteve hoje, no concelho da Ribeira Brava, a contactar com a população para defender uma estratégia de promoção do sector primário, reduzir a dependência do exterior e combater a escalada dos preços nos produtos alimentares.

Junto ao Mercado da Ribeira Brava o deputado Ricardo Lume disse que "com os conflitos no leste europeu, e com o deflagrar da Guerra na Ucrânia, que fez disparar os preços dos produtos alimentares, agrícolas e energéticos, ficou mais que evidente a necessidade de garantirmos uma menor dependência do exterior no que diz respeito a estes produtos essenciais para a nossa economia".

"Os dados estatísticos da Região Autónoma da Madeira publicados a Outubro de 2021 vêm corroborar as preocupações e os constrangimentos para os quais o PCP tem vindo reiteradamente a alertar, no que respeita à dependência alimentar da nossa Região do exterior e a redução das actividades do sector primário", afirmou.

Para dar resposta a esta realidade, revelou que o PCP entregou na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um Decreto Legislativo Regional que estabelece um Plano Estratégico para a promoção do sector primário na Região Autónoma da Madeira como instrumento de planeamento dos programas e medidas necessárias para dotar esta Região Autónoma de capacidade de aprovisionamento e de acesso a bens alimentares e combater desequilíbrios acentuados na balança alimentar regional.