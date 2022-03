Vento com rajadas de 161 km/h na Ponta de São Lourenço

O vento que se faz sentir já atingiu rajada extrema de 161 km/hora no Caniçal/Ponta de São Lourenço, registo até às 07h00 desta segunda-feira.

Este foi o máximo registado, mas acima dos 100 km/hora, mais precisamente rajada de 128 km/h foi registada na Ponta São Jorge, 118 km/hora no Pico Alto, 108 km/hora no Chão do Areeiro e 102 km/hora no Porto Santo.

O Aeroporto da Madeira registou rajada de 95 km/hora.

Recorde-se que está em vigor um aviso laranja para vento forte com rajadas até 100 km/hora e 130 km/hora, com estes registos a ultrapassarem largamente essa previsão.

Segundo o IPMA o aviso está em vigor desde as 3h00 até às 15 horas e hoje na costa norte da Madeira e no Porto Santo, enquanto que nas regiões montanhosas o aviso laranja de vento forte a muito forte prevê rajadas até 130 km/hora até às 18 horas.