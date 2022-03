Capitania reforça avisos de vento e agitação marítima forte

A Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos de vento muito forte e de agitação marítima forte em vigor para a orla marítima, recomendando que os proprietários e armadores de embarcações adoptem as devidas precauções.

"Informa-se ter sido recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 06:00 locais, de 15 de Março, referente ao arquipélago da Madeira", lê-se na nota.

Segundo a informação da capitania, o vento soprará de Norte/Noroeste, forte a muito forte, diminuindo para muito fresco a forte a partir do inicio da manhã".

No que toca à ondulação, as ondas na costa Norte podem chegar aos 7,5 metros, enquanto na costa Sul atingir os 4 metros.

A autoridade marítima indica ainda que a visibilidade será "moderada, por vezes fraca".

A Capitania do Porto do Funchal recomenda, assim, "aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas".

À população, a Capitania recomenda também que esta "adopte medidas de autoproteção na orla costeira em função da agitação marítima prevista para o período considerado".