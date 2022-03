Portugal vence Irlanda a abrir qualificação para o Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de sub-17 venceu hoje a congénere da República da Irlanda por 4-1, em jogo da primeira jornada do Grupo 8 da Ronda de Elite do apuramento para o Europeu de 2022, disputado em Viseu.

João Veloso (19 minutos) e José Rodrigues (45+4), na primeiro parte, e Rodrigo Ribeiro (90+4) e Ivan Lima (90+7), sobre o final, marcaram os golos de Portugal, enquanto Mark O'Mahony (72) apontou o tento dos irlandeses, reduzindo, então, para 2-1.

A seleção da República da Irlanda entrou superior e, no primeiro quarto de hora, pressionou o meio-campo da formação de José Lima, que, entretanto, se reorganizou e reequilibrou o jogo.

João Veloso (19 minutos) acabou por inaugurar o marcador num remate cruzado, fora da grande área da República da Irlanda, direto ao canto superior esquerdo da baliza de Conor Walsh.

A República da Irlanda tentou reagir à desvantagem no marcador, mas a linha defensiva portuguesa, assim como o guarda-redes, Diogo Fernandes, evitaram os ataques constantes dos adversários.

Portugal foi ganhando superioridade e aumentou o número de tentativas à baliza da República da Irlanda, até que, já nos minutos de compensação, o avançado José Rodrigues, isolado, marcou o segundo tento luso.

Apesar da superioridade se manter do lado português na segunda parte, a República da Irlanda foi conquistando o equilíbrio e diminuiu a desvantagem por Mark O'Mahony, aos 72 minutos.

As substituições provocaram outra dinâmica ao jogo e os últimos minutos revelaram-se intensos, com remates de ambos os lados a serem falhados.

Portugal acabou por marcar dois golos já em tempo de descontos, primeiros por Rodrigo Ribeiro, aos 90+4 minutos, e depois por Ivan Lima, já aos 90+7.

No outro encontro do agrupamento, a Bulgária venceu a Finlândia por 1-0, sendo que Portugal defrontar no sábado os búlgaros e na terça-feira os nórdicos.