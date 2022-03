Cerca de 50 voos cancelados no Aeroporto da Madeira e seis divergidos

O vento forte continua a não dar tréguas no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, com 51 voos cancelados (entre chegadas e partidas) até às 16h20. Além destes, outros seis voos acabaram por divergir.

Os Aeroportos da Madeira já ontem tinham alertados para as previsões do tempo, requerendo que os passageiros apenas se dirigissem ao aeroporto com a confirmação de que o seu voo se realizaria.

A maioria dos voos que divergiu fê-lo para Canárias, mas há quem tenha seguido para o Porto Santo e ainda para Faro.

O único voo a partir do Aeroporto Cristiano Ronaldo foi o avião da Binter, que rumou ao Porto Santo pelas 7h49.