'O Globo de Saramago - 1993' entra em cena na próxima quinta-feira no ‘Baltazar Dias’

O Festival AMO-Teatro regressa à sala de espectáculos do Teatro Municipal Baltazar Dias esta quinta-feira, 24 de Março, pelas 21 horas. A iniciativa do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha conta com a parceria da Câmara Municipal do Funchal.

Estará em cena o espectáculo 'O Globo de Saramago - 1993', uma concepção e criação Leirena Teatro em co-produção com a Fundação José Saramago e Leiria Cidade Criativa da UNESCO. Tal como na obra literária de José Saramago, neste espectáculo, é procurado criar um outro jogo, um jogo contemporâneo que foge aos cânones, às regras, e que os deixa ir pela corrente das palavras e do pensamento. As palavras estão em sintonia e em diálogo com o movimento do corpo, a acção do pensamento, o traço do desenho, o ritmo da música ao vivo e a manipulação do próprio objecto cénico.

O espectáculo contemporâneo, dirigido a um público com idade superior aos 12 anos, estará em palco num ano onde é comemorado o centenário de José Saramago, contará com a participação de Surma, uma artista portuguesa que participou no Festival da Canção em 2019.

Os bilhetes para assistir ao espectáculo estão disponíveis na bilheteira do Teatro pelo valor unitário de 10 euros.