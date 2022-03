O secretário regional Finanças, Rogério Gouveia, afirmou, esta terça-feira, que ainda não dá prever se o valor dos combustíveis vai baixar na próxima semana, como está a acontecer no continente.

“Hoje ainda é terca-feira e é prematuro. Ainda não conseguimos aferir que preço de referência vamos ter na próxima semana. O que estamos a fazer é acompanhar ao dia a cotação e, infelizmente, o que verificamos hoje é que o petróleo já está novamente a rondar os 120 dólares. Se continuar assim, infelizmente, não podemos esperar grandes descidas de combustíveis já na próxima semana”, afirmou, à margem da assinatura do protocolo do Governo Regional com o Banco BEST, que visa alargar o leque de recursos e benefícios ao dispor dos funcionários da Administração Pública.