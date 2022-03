Bruno Melim destaca "papel decisivo" do social na sociedade actual

“O social terá, cada vez mais, um papel decisivo na sociedade actual”.

A afirmação é do líder da JSD/Madeira, Bruno Melim, na sequência de uma viista à Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira

A associação fundada em 1994 e liderada actualmente por Medeiros Gaspar dedica-se à promoção do desenvolvimento social em comunidade, através do desenvolvimento de um conjunto de respostas e serviços estruturados em consonância com as necessidades e exigências do envelhecimento das populações.

O também deputado à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira salientou, na ocasião, que “esta associação desenvolve um papel importante em toda a costa norte no apoio às famílias e na capacitação dos nossos idosos no sentido de dotá-los de um conjunto de valências que se traduzam em melhorias das condições de vida", nomeadamente nas respostas às ajudas técnicas à população de São Vicente e Porto Moniz.

Nesta visita, enquadrada na semana promovida pela Comissão Política Regional da JSD Madeira dedicada à Solidariedade e Inclusão, os jovens social-democratas voltaram a salientar "o facto do setor social precisar, continuamente, de mais recursos humanos, mais respostas em virtude da situação demográfica em que vivemos".

“Com o inverno demográfico a que assistimos em todo o país e em que a Madeira não é excepção, facilmente se compreende a necessidade de alterar o paradigma no que concerne aos recursos humanos afetos, às instalações preparadas e à especialização que este setor necessitará nos próximos anos”, vincou o líder da JSD/Madeira.

Nesse sentido, refere ainda Bruno Miguel Melim que “o sector social será daqueles em que a digitalização poderá monitorizar resultados, aumentar a eficiência do diagnóstico da nossa população seja na prestação dos cuidados, nas ajudas técnicas ou no apoio social, mas nunca poderá ser uma actividade desenvolvida sem o envolvimento de profissionais especializados.”

No que concerne à reunião com a ADENORMA a JSD/Madeira aproveitou a ocasião para abordar a responsabilidade social das empresas. “Mais importante do que criarmos benefícios fiscais, na realidade regional há ainda um caminho de sensibilização junto das novas gerações sobre as respostas sociais, pelo que propostas como o incremento de mais valências de educação não-formal nos currículos escolares dos nossos jovens são respostas estruturantes para uma mudança de mentalidades”, defendeu.

Por fim, destacou a missão da associação nortenha nas respostas sociais durante à pandemia, considerando o seu desempenho “vital para que a Costa Norte da Madeira não perdesse qualidade de vida por factores que lhe são exógenos como as suas características geográficas".