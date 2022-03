MAMMA recebe concerto de 'trio virtuoso' na quinta-feira

O MAMMA- Museu de Arte Moderna na Madeira recebe, na próxima quinta-feira, dia 24 de Março, pelas 20 horas, um concerto de música clássica, pela mão do 'Trio Virtuoso', constituído pelos violinistas Andrei Ladeichikov, Olga Samara e o violoncelista Laszlo Szepesi.

O programa inclui interpretações de Bach, Vilvaldi, Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, entre outros.

Esta viagem pela música dita erudita, terá a duração de uma hora.

Os bilhetes já estão disponíveis, o seu valor é de 15 euros e podem ser adquiridos no próprio Museu ou on-line.

As portas do museu abrem 30 minutos antes do concerto, às 19h30, e o programa inclui um 'welcome drink' e uma visita guiada após o espectáculo.