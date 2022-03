Apoios têm de ser dirigidos aos setores mais necessitados

O ministro da Economia disse hoje que os apoios do Governo para fazer face ao aumento dos custos da energia têm de ser dirigidos aos setores mais necessitados e garantiu acompanhamento da situação, para analisar eventuais novas medidas.

"O setor industrial e o setor agrícola tiveram dois anos excelentes, no ano passado o setor agrícola aumentou as vendas e as exportações e tivemos grandes níveis de produção, portanto aquilo que nos parece é que temos de dirigir os apoios aos setores que estão mais necessitados", disse Pedro Siza Vieira aos jornalistas, no final de uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), onde acompanhou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante cerca de três horas, pelos vários 'stands' que estão montados na FIL, no Parque das Nações, até domingo.

"Vamos continuar a acompanhar a situação à medida em que ela for evoluindo, logo veremos que outros apoios temos", acrescentou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

Em relação ao turismo, que foi severamente afetado pela pandemia, o governante congratulou-se pela presença de mais expositores nesta primeira edição da BTL pós-pandemia do que em 2019, o que "revela a vitalidade do setor e a vontade que as pessoas têm de ter um ano forte".

"Neste momento a nossa expectativa é que haja uma recuperação da procura e, portanto, uma normalização da situação para todo o setor", realçou o ministro da Economia, destacando que os sinais indicam uma recuperação da procura turística em Portugal já este ano.

Questionado sobre eventuais subidas dos preços na hotelaria, para fazer face ao aumento dos custos com a energia, Siza Vieira lembrou que o setor tem vindo a aumentar os preços nos últimos anos, o que significa que os clientes "estão disponíveis para pagar mais pelo produto Portugal".

"Isso é um bom sinal, temos que crescer sobretudo em valor e não tanto em volume", sublinhou o governante.

A BTL regressou hoje à FIL, em Lisboa, depois de uma pausa de dois anos, devido à pandemia, prolongando-se até domingo.

Para esta 32.ª edição, a BTL contará com um número superior a 1.400 expositores, segundo a organização, que escolheu "o Porto e Norte como Destino Nacional Convidado" em "reconhecimento do aumento de notoriedade que tem conquistado e do enorme crescimento no número de visitantes", sendo que o município convidado deste ano é Anadia.