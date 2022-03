J. Marques impedido de se aproximar e de contactar ex-companheira

O diretor de Comunicação do FC do Porto, Francisco J. Marques, detido por suspeitas de violência doméstica, ficou hoje impedido de se aproximar e de contactar com a vítima, disse à agência Lusa fonte judicial.

Francisco J. Marques foi detido na terça-feira pela PSP, em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público, na sequência de queixa apresentada pela ex-companheira.

O arguido foi presente hoje a primeiro interrogatório judicial, no qual um juiz de instrução criminal decretou como medidas de coação a obrigação de afastamento da vítima, controlada por pulseira, assim como a proibição de contactar a ofendida por qualquer meio, acrescentou a mesma fonte.

A notícia da detenção de Francisco J. Marques foi avançada pelo jornal Correio da Manhã.