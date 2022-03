Pelo menos 15 desaparecidos em aluimento de terras no Peru

Pelo menos 15 pessoas desapareceram, na sequência de um aluimento de terras no norte do Peru, disseram na terça-feira as autoridades.

"Estimamos que entre 15 e 20 pessoas ainda estão desaparecidas", disse o ministro da Defesa peruano, José Gavidia, durante uma visita à localidade, cerca de 12 horas após o desabamento da encosta.

As autoridades indicaram que pelo menos três crianças estão entre os desaparecidos.

Em vídeos filmados por moradores da vila de Retamas é possível ver toneladas de terra a cair do topo da encosta e a engolir dezenas de casas.

"A terra cobriu, segundo as primeiras observações, entre 60 e 80 casas", disse à uma rádio local o governador da região de Libertad, Manuel Llempen. As casas "estão completamente soterradas".

Várias pessoas enterradas na lama e na rocha foram resgatadas por vizinhos, que perfuraram os telhados e paredes das casas, informou a imprensa local.

"Há muitas pessoas presas... dentro das casas", disse Llempen.

O Presidente do Peru, Pedro Castillo, garantiu que o governo vai ajudar as famílias afetadas pelo desastre.

Retamas, onde vivem sobretudo famílias de garimpeiros, é uma vila de difícil acesso, localizada a 16 horas de distância da capital regional Trujillo, cerca de 500 quilómetros a norte de Lima.

Aluimentos de terras são comuns durante os meses de verão, no hemisfério sul, nos Andes peruanos devido às chuvas sazonais.