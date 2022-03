"Agradeço a Deus e aos meus companheiros"

Matheus Costa foi o jogador mais votado, pelos adeptos verde-rubros, no concurso promovido pela Betano Portugal, patrocinadora do Marítimo, sendo eleito o Homem do Jogo em Moreira de Cónegos, no último domingo.

O central goleador do Marítimo – leva já quatro golos na I Liga – foi também o autor do único golo na vitória maritimista frente ao Moreirense. “Estou feliz por ter conquistado este prémio, mas quero agradecer esta conquista a Deus e aos aos meus companheiros, que lutaram até ao fim para conquistar esta importante vitória na nossa caminhada”, referiu o jogador brasileiro, 27 anos, à Marítimo TV.

O jogador maritimista não esqueceu o apoio dos adeptos que se deslocaram a Moreira de Cónegos. “O apoio que sentimos dos nossos adeptos neste jogo foi fundamental para que tivéssemos conquistado a vitória e para eles vai o meu profundo reconhecimento”, diz.

Matheus Costa está já com as vistas postas no jogo deste domingo, onde vai o Marítimo receber o Vitória de Guimarães. “Será um jogo muito difícil, diante de uma equipa muito forte, mas estamos determinados a procurar a vitória”, assume.

O central do Marítimo foi uma das contratações para a presente temporada, recrutado ao Vizela, onde alinhou nas duas últimas temporadas, tendo ajudado a turma vizelense a ascender à I Liga. Esta época e com a chegada de Vasco Seabra, impôs-se como um dos jogadores mais determinantes da equipa maritimista.