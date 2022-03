DGS atribui 558 novos casos de covid-19 e mais duas mortes à Madeira

A Direcção-Geral da Saúde atribuiu à Madeira, no seu habitual relatório diário da covid-19, 558 novas infecções e mais duas mortes associadas à nova doença.

Estes dados constam do mais recente relatório epidemiológico que diariamente é divulgado por aquela entidade nacional.

Segundo a mesma fonte, a Região conta actualmente um somatório de 82.656 infecções e 191 óbitos.

Desde o final de Janeiro que as autoridades de saúde regionais deixaram de divulgar os números da covid-19 diariamente, procedimentos que se mantém a nível nacional. Na ocasião, os responsável madeirenses deram conta da intenção de divulgar mensalmente um relatório com o balanço da pandemia na Madeira e no Porto Santo. Mas, até à data, esse documento ainda não foi divulgado.