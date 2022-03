Câmara do Funchal quer continuar a acompanhar empresas após 'Viveiro de Lojas'

A Câmara Municipal do Funchal pretende implementar um novo ritmo no 'Viveiro de Lojas' pretendendo um acompanhamento das empresas para além da sua presença neste projecto. De acordo com Cristina Pedra, o objectivo é que exista um "acompanhamento" por parte do Balcão do Investidor, para indicarem "subsídios, licenças apoios, dificuldades" àqueles "que querem estabelecer-se como comerciantes e até abrir lojas o façam, de forma alicerçada, sem terem qualquer desvantagem".

A vice-presidente da Câmara Municipal visitou hoje os empreendedores que se encontram a participar no 'Viveiro de Lojas', "uma co-store municipal, destinada a proporcionar-lhes um espaço físico para a comercialização dos seus produtos e, assim, testar o mercado".

Este projecto trata-se de "uma incubadora, de pessoas que ainda não têm o negócio estrutura e que, durante seis meses, ficam incubadas, neste espaço, com funcionários da câmara, inseridos no Departamento de Economia e que fazem todo o atendimento ao público e vendas dos produtos".

Aliás, frisou, do grupo de participantes do semestre anterio», com o apoio do Balcão do Investidor, já está aberta uma loja, estando, em vias de abertura, outra, sendo este, reforçou, um dos objectivos da Câmara Municipal do Funchal.

"As candidaturas submetidas à 2.ª fase do Viveiro de Lojas, foram analisados pelo júri com base em critérios que privilegiam as marcas próprias certificadas, a criatividade e a inovação incorporadas no produto, a valorização da identidade regional e a sustentabilidade do produto, assim como, do processo de produção. De salientar que todas as marcas estão inscritas na Autoridade Tributária, requisito do qual o município não abdica ajudando, assim, a contribuir para a redução da dita “economia paralela", explica nota da autarquia.

Foram selecionados os seguintes projetos empresariais: Barro Cru, cria e personaliza artigos de decoração em cerâmica; E.N. - Emanuel Nóbrega, inspira-se no ofício da tanoaria para produzir peças em madeira; Helena Sirgado, cria pinturas e ilustrações originais com técnicas e temáticas diversas; Ideias e Criações da Ciça, produz artesanato em feltro dedicado às crianças; ELAS Arte & Restauro, recriação e reciclagem criativa; Terycreations, utiliza o arame como matéria-prima para produção de bijuteria; Guarete Figueira Artesanato, executa artigos de decoração e bijuteria com massa fimo.