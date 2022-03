Representante da República para a RAM reconhece "importante papel" da Marinha

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu esta terça-feira, 8 de Março, em audiência de apresentação de cumprimentos, no Palácio de São Lourenço, o recém-empossado Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão de Mar e Guerra Rui Rodrigues Teixeira.

O novo Comandante Naval teve ocasião de informar o Representante da República sobre as actividades que a Marinha tem projectadas para a Região no ano que agora se inicia, nomeadamente na fiscalização na nossa zona marítima e no apoio fundamental aos vigilantes da natureza nas Desertas e nas Selvagens, bem como da intenção de promover o incremento da presença da Polícia Marítima em funções de vigilância na frente mar da cidade do Funchal.

O Representante da República manifestou o seu reconhecimento pelo "importante papel que a Marinha vem desempenhando na Região Autónoma ao longo dos anos" e desejou ao novo Comandante da Zona Marítima da Madeira as maiores felicidades no desempenho da Missão que lhe foi atribuída.