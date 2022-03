Conservatório recebe doação da Agência New Travel - Viagens e Turismo

A Agência New Travel - Viagens e Turismo vai doar um machete ao Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

A entrega oficial deste instrumento é esta sexta-feira, 11 de Março, pelas 11 horas, no Salão Nobre do Conservatório.

A sessão contará com um momento musical protagonizado pelo aluno João Pedro Sousa, acompanhado pelo professor Roberto Moritz, onde o machete oferecido será a estrela instrumental. Irão interpretar ‘Waltz do Club Funchalense’ (Manuela Joaquim Monteiro Cabral) e ‘Waltz Rubiada’ (Cândido Drumond de Vasconcelos).

A New Travel, em parceria com a Agência suíça, ACS Reisen, são os patrocinadores da encomenda do machete que será oferecido, sendo isso reconhecido com elevada importância, pois não só estão a beneficiar os alunos do Conservatório, como também os artesãos locais. Isso foi um dos factores que cativou e motivou o grupo de suíços a apoiar, sendo mediados através desta agência no procedimento da encomenda, cujo instrumento será agora doado ao Conservatório para utilização pelo Grupo Si Que Brade. Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira

A parceria entre as duas instituições é subsequente de outra existente com a antiga DSEAM da DRE que, entretanto, se fundiu com o Conservatório.

Nessa parceria, o objectivo era dar a ver a grupos de turistas, integrados numa vertente de turismo cultural, uma perspectiva de jovens músicos madeirenses, em formação, distantes dos grupos profissionais, mas jovens promessas que tocam instrumentos regionais. Essa aproximação, considerada mais genuína e identitária da região pelo grupo selectivo de turistas, motiva esta parceria financeira e pedagógica. É de valorizar este tipo de iniciativas uma vez que, ao divulgar as formações artísticas do Conservatório perante públicos nacionais e estrangeiros, se adquirem novos instrumentos que irão garantir uma melhor qualidade nas performances individuas e colectivas. Esta é a premissa que tem mantido esta parceria, que resulta agora na oferta de um machete ao grupo Si Que Brade da instituição. Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira

Sobre o instrumento musical

O machete em causa foi construído pelo luthier Mário Freitas, construtor de cordofones, músico e designer licenciado pela Universidade da Madeira, que cresceu e estudou na Ilha da Madeira e onde tem instalado o seu atelier de construção e reparação de instrumentos musicais de corda. Com atelier próprio, entre-cruza o design com a construção dos cordofones, criando novos instrumentos de construção artesanal que visam satisfazer os ensejos de novos e de experientes tocadores.

A sessão contará com a presença da directora de Promoção e Vendas da New Travel, Maria João Dória, e do luthier, Freitas.