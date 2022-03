Conservatório recebe masterclasses de guitarra e flauta transversal

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira recebe, amanhã e depois, dias 10 e 11 de Março, duas masterclasses, uma de guitarra e outra de flauta transversal, que contam com o apoio da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) / Orquestra Clássica da Madeira (OCM).

No dia 10, terá lugar a masterclass de guitarra, orientada pela guitarrista e ex-aluna do Conservatório Rebeca Oliveira. Esta actividade decorrerá no Salão Nobre do Conservatório, entre as 14 e as 17 horas. Refira-se que Rebeca Oliveira é uma guitarrista clássica aclamada e, actualmente, é, também, docente na Escola de Música ‘Heinrich Schütz (Gera, Alemanha)

No dia 11, será a vez da masterclass de flauta transversal orientada pelo maestro e flautista Benoît Fromanger, director musical e maestro principal da Orquestra Sinfónica de Bucareste e professor na Escola de Música Hanns Eisler (Berlin, Alemanha). Esta actividade decorrerá, também, entre as 14 e as 17 horas, no Auditório da Orquestra Clássica da Madeira.

Ambas são abertas aos alunos e docentes do Conservatório.

Conforme nota enviada à comunicação social, o Conservatório entende que "as masterclasses são importantes para os jovens alunos do Conservatório terem contacto com diferentes especialistas da sua área, ao longo do seu percurso académico, e receberem conselhos de artistas reconhecidos e com mais experiência".