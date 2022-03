Motociclista acidentado recusou assistência

Um motociclista acidentado pelas 8h30 desta quinta-feira na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente na zona dos Viveiros, recusou ser assistido.

De acordo com o que foi possível apurar, os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram uma ambulância para o local, uma vez que tinha ocorrido um acidente ente uma moto e um carro ligeiro, mas no local o acidentado dispensou apoio e transporte para o hospital.

Teria algumas escoriações, mas segundo apuramos mal conseguiu voltou à estrada.

Entretanto, na zona formou-se uma fila que, a esta hora já foi resolvida.