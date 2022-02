Madeira com a segunda maior taxa de desemprego anual

"No ano de 2021, as taxas de desemprego da região Norte e Alentejo igualaram a média nacional (6,6%), enquanto as taxas do Algarve (8,2%), da Região Autónoma da Madeira (7,9%), da Região Autónoma dos Açores (7,2%) e da Área Metropolitana de Lisboa (6,8%) ficaram acima daquele limiar e a taxa da região Centro (5,8%) ficou abaixo", noticia esta manhã o INE.

Na comunicação sobre as Estatísticas do Emprego, o INE salienta que a taxa de emprego aumentou para 6,3% no 4.º trimestre de 2021, tendo mesmo assim diminuído pata os já referidos 6,6% no ano findo. "Em relação a 2020, a taxa de desemprego aumentou em duas regiões (Região Autónoma dos Açores: 1,0 p.p.; Alentejo: 0,6 p.p.), tendo diminuído nas restantes cinco regiões, das quais se destaca o decréscimo na Área Metropolitana de Lisboa (0,9 p.p.)". Na Madeira, a diminuição foi de 0,5 pontos percentuais, pelo que foi a segunda maior quebra anual por regiões.

Já no que toca ao 4.º trimestre de 2021, "a taxa de desemprego foi superior à média nacional em cinco regiões do país (Região Autónoma dos Açores: 8,2%; Algarve: 6,9%; Área Metropolitana de Lisboa: 6,7%; Região Autónoma da Madeira: 6,6%; Norte: 6,5%) e inferior nas restantes duas regiões – Centro e Alentejo (5,5%, em ambas)", frisa.

Contudo, há dados positivos para a Madeira: "Em termos trimestrais, a taxa de desemprego aumentou em quatro regiões, das quais se destaca a Região Autónoma dos Açores (1,3 p.p.), manteve-se inalterada na Área Metropolitana de Lisboa e diminuiu em duas regiões (Alentejo: 0,3 p.p.; Região Autónoma da Madeira: 0,7 p.p.)." Ou seja, a Madeira apresenta a maior redução face ao 3.º trimestre de 2021

"Já na comparação homóloga, a taxa de desemprego diminuiu em todas as regiões NUTS II, com exceção da Região Autónoma dos Açores, onde aumentou 2,7 p.p.. Os dois maiores decréscimos verificaram-se na Região Autónoma da Madeira (4,6 p.p.) e no Algarve (3,1 p.p.)", conclui o INE. O que cola a Madeira como a região onde a taxa trimestral de desempego homóloga mais diminuiu.