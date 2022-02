Em comunicado, o PAN Madeira informa que Joaquim José Sousa demite-se da Comissão Política Nacional do PAN.

"Em causa está a decisão tomada pela Comissão Política Nacional do PAN, reunida no último sábado em Lisboa, de não realizar um congresso para retificar os estatutos que consagraram a autonomia das comissões políticas da Madeira e dos Açores, que tinha sido aprovada no congresso de Tomar em junho de 2021 e que, por outros motivos, foram chumbados pelo Tribunal Constitucional", diz o PAN-M, em conformidade com a notícia avançada ontem.

Pelo menos dez demissões na Comissão Política Nacional do PAN O porta-voz regional e cabeça de lista pela Região Autónoma da Madeira, Joaquim de Sousa, entre os demissionários

"O respeito pela Autonomia é um desejo antigo dos militantes da Madeira que com os presentes estatutos não gozam nem de autonomia política, nem organizativa. Perante a recusa em retificar os estatutos em congresso, Joaquim José Sousa ouviu os militantes no decorrer de domingo e segunda-feira e demitiu-se da Comissão política Nacional do Partido", refere o comunicado.

O porta-voz regional e cabeça de lista pela Região Autónoma da Madeira considera que a decisão da Comissão política Nacional de não realizar um congresso "vai contra a abertura evidenciada no último congresso, com a aprovação de novos estatutos, que reconheciam a especificidade das regiões autónomas ao nível partidário, com a possibilidade de organização de Congressos Regionais, conferindo assim a importância política que as autonomias verdadeiramente têm".

Joaquim José Sousa referiu ainda que se demite "por respeito à Assembleia de Militantes da Madeira”, sublinhando que “a Autonomia não é questionável, que efetivamente o partido não é só Lisboa, Porto e Braga e que o sonho persiste, as causas são nobres" e que ainda que fora da CPN, o PAN-M continuará a lutar por um mundo melhor, mais sustentável, mais empático”.