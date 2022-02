Regresso ao passado

Boa noite!

O que chegou a ser verdade a meados de Dezembro, e que motivou este ‘fact check’ que agora deve recordar, deixou de o ser para os madeirenses sete dias depois… para hoje voltar a ser um facto.

Comprovadamente, ziguezaguear na gestão da covid deixou de ser um exclusivo regional, tendo já contagiado o executivo nacional. E em força, pois desta vez os ministérios da Economia e Transição Digital, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação assinam um comunicado que tem tanto de questionável – vem aí uma nova e severa vaga pandémica? -, como de discriminatório, já que o PLF é para ser preenchido nos voos com destino ou escala em Portugal Continental, incluindo os passageiros de voos provenientes das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, mas não se aplica, por exemplo, nos voos entre Lisboa e Porto.

O Governo Regional foi célere em tomar posição. E não foi preciso uma fastidiosa conferência de imprensa.

Numa altura em que por todo o lado são suprimidas restrições, acabam os testes e são dadas as indicações para que se cumpram apenas as elementares regras preventivas, o velho executivo nacional ordena o preenchimento e a apresentação do PLF por todos os passageiros de modo a permitir às autoridades de saúde, “efectuar o rastreio de contactos relativamente a casos confirmados de covid-19, e deste modo interromper, precocemente, possíveis cadeias de transmissão".

É arrepiante que esta comunicação envolva entidades que têm como missão acelerar a retoma e desburocratizar procedimentos. O Ministério da Economia revê-se mesmo neste anacronismo? Nem em Março de 2020 houve tanto excesso de zelo, burocracia ou insensatez.

Que tome posse quanto antes um novo governo, de preferência menos burocrata e mais lúcido. Talvez seja pedir muito.