Pedro Ramos garante que o acesso às actividades extracurriculares das crianças sem vacina não está condicionado

À margem da palestra sobre o Dia Mundial contra o Cancro, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, clarificou que as crianças que não têm a vacinação completa contra a covid-19 não vão ter acesso condicionado às actividades extracurriculares.

“Foi algo que já tive a oportunidade de discutir com o meu colega de governo. As actividades extracurriculares nas escolas não estão comprometidas, porque fazem parte do ambiente escolar, do qual não há qualquer tipo de restrição”, explicou o governante, que também abordou o adiamento de alguns jogos regionais e as reclamações que as associações desportivas têm feito sobre o fim da gratuitidade dos testes de antigénio para quem não apresenta sintomas à covid-19, nomeadamente febre superior a 38º.

“Este é um assunto que já poderia estar solucionado se toda a gente já tivesse sido vacinada. Não é por falta de vacinas aqui na Região”, disse, deixando um apelo às associações: “Vão rapidamente para a vacinação, porque em três semanas fazem a 1.ª e a 2.ª dose e esse problema fica totalmente resolvido”, frisou.