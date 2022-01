Associação Contigo Teatro dá a conhecer "o que ninguém vê num teatro"

De 17 a 27 de Fevereiro, o Teatro Municipal Baltazar Dias abre portas ao espevtáculo ‘Quantas Contas!?’, uma produção da Associação Contigo Teatro, que resultou da parceria com a Câmara Municipal do Funchal. Este espextáculo será dividido em duas partes, uma dirigida para o público escolar e outra para o público em geral.

A Associação Contigo Teatro, através deste espectáculo, visa "cruzar o universo dos números e das palavras, da ciência e da arte, da lógica e do poético, num teatro que ganha vida e fala numa época onde a matemática está presente em tudo, e tudo é uma história que, para ser contada, precisa de ser ouvida".

Fala num teatro onde há uma bilheteira, um foyer e plateia; as cortinas abrem-se e fecham-se; o público ri, chora, pensa e, ao mesmo tempo, descobre; as luzes apagam-se; há palmas e vénias. Porém, será que não há mais nada por trás daquilo que é conhecido como um Teatro? “Normalmente é isto que acontece quando vamos ao teatro, mas o que é que acontece quando não está ninguém a ver? Há quem diga que as paredes se transformam em quadros vivos, as cadeiras se levantam e dançam, e as luzes fazem castelos no ar. Ninguém sabe. Gostamos de acreditar que até o famoso fantasma do teatro sai da penumbra e vem ao palco contar as histórias que mais ninguém sabe. Quantas Contas!? É uma pergunta e uma exclamação.

‘Quantas Contas?!’ tem direcção de João Paiva; dramaturgia de Peter Cann; interpretação de Cristina Ferreira, Márcio Faria e Valério Fernandes; apoio à direção de Ricardo Brito e Luís Varela; dispositivo cénico de José Luís Fernandes e João Paiva; figurinos e caraterização de Rute Pereira e Tânia Sousa; apoio à confeção de figurinos dos alunos do Curso Profissional Técnico de Design de Modas da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva; desenho e luz de António Freitas e João Paiva; composição musical de Márcio Faria; direcção de produção de Maria José Assunção; produção executiva de Ricardo Brito e design gráfico de João Paiva. Conta ainda com o apoio da Direcção Regional da Educação e da Direcção Regional da Cultura.

Quanto ao programa, a estreia, no dia 17, está agendada para as 21 horas. No dia 18 haverá duas sessões, uma às 15 horas destinada ao público escolar e outra, às 21 horas, para o público em geral.

No dia 19 haverá apenas uma sessão, às 21 horas, para o público em geral, assim como no dia 20 às 18 horas.

No dia 23 e 24, pelas 11 e pelas 15 horas as sessões serão reservadas para as escolas.

No dia 25 há uma sessão às 15 horas para as escolas e, ainda no mesmo dia, mas pelas 21 horas, uma outra sessão para o público em geral.

A 26, pelas 21 horas, o Teatro estará aberto para mais uma sessão para o público em geral.

O espectáculo encerra no dia 27, pelas 18 horas, com uma sessão destinada ao público em geral.

Refira-se que este espetáculo é dirigido a um público com idade superior aos 6 anos.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro ou comprados on-line, através do site oficial do TMBD. Para o público escolar e instituições particulares de solidariedade social, os bilhetes custam 3 euros; para maiores de 65 anos de idade e para membros de grupos de teatro o valor é de 5 euros; para o público em geral o valor de cada bilhete é de 7,50 euros.