Nuno Batista rejeita "medidas avulsas" para o turismo

A proposta apresentada esta sexta-feira, 28 de Janeiro, na Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Porto Santo, pelo vereador do movimento 'Uma Nova Esperança' (UNE), Luís Bettencourt, relativa à criação da taxa turística e ecotaxa para o Porto Santo, foi reprovada com os votos contra da coligação 'Acredita Porto Santo, com uma abstenção do Partido Socialista e com o voto a favor do UNE.

Perante a situação, o presidente da Câmara, Nuno Batista, afirmou que não alinha "em demagogias políticas", acrescentando que neste momento não pode: "Aceitar uma medida deste género, pois sabemos que irá prejudicar o tecido empresarial e recuar no desenvolvimento económico da nossa ilha’’.

O autarca entende que num momento em que o sector está fortemente afectado pela pandemia da covid-19, não estão reunidas as condições para que a taxa seja elaborada e aprovada.

Na apresentação de uma declaração de voto, por parte da coligação 'Acredita Porto Santo', foi declarado que o turismo representa um papel central na base económica do Porto Santo, acompanhado pelo aumento da oferta disponível na hotelaria.

Para a coligação, existem algumas questões pertinentes, no que concerne à taxa turística municipal, e tendo em vista a realização de iniciativas consideradas estruturantes, o UNE não foi claro com a proposta apresentada.

Numa primeira fase será feita uma análise ao mercado, para que o próprio município possa estar preparado para implementar uma medida desse género. "É necessário, para o desenvolvimento económico e turístico do Porto Santo, falar com os investidores, com a população e com todos aqueles que pensam o Porto Santo", afirmou Nuno Batista.

Não posso aceitar medidas avulsas para um sector tão importante para o desenvolvimento do Porto Santo, com é o turismo. Estamos aqui para ajudar a impulsionar a economia local e não para usar este tipo de medidas para ter projecção política, para promover compromissos de índole pessoal.

O presidente da câmara tem estado, nas últimas semanas, presente em várias reuniões com entidades públicas e privadas, ligadas ao turismo, com o objectivo de avaliar as consequências negativas da pandemia da covid-19 no sector no Porto Santo. O município prevê ainda a criação de um Master Plan para o desenvolvimento Estratégico do Turismo do Porto Santo.