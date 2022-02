Vários carros amanhecem com os pneus furados em Santo António

Pelo menos quatro carros foram vandalizados na noite do último sábado, em Santo António. As viaturas, que se encontravam estacionadas junto às habitações, foram encontradas com os pneus furados, na Rua da Travessa das Preces, tal como ilustram as fotografias.

Os proprietários, que só se aperceberam da situação na manhã de domingo, já apresentaram queixa na Polícia de Segurança Pública e pedem a quem tenha presenciado este acto de vandalismo para entrar em contacto com as autoridades.