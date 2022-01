Cultura procura “dar espaço ao conhecimento qualificado”

Foi no lançamento do mais recente livro do arquitecto Rui Campos Matos - 'Hospício da Princesa Dona Maria Amélia – Um Livro de Pedra' - que Eduardo Jesus destacou o papel da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM) na divulgação do "conhecimento qualificado".

Para o secretário regional de Turismo e Cultura, entre as suas muitas funções inclui-se o "dar espaço ao conhecimento qualificado, de temas que sejam interessantes para a Região Autónoma da Madeira", disse, esta tarde, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira, onde decorre a apresentação do livro.

Sobre o livro de Rui Campos Matos, Eduardo Jesus referiu tratar-se de uma obra "que encerra vários domínios que nos interessam. Desde logo a questão histórica, a razão da existência daquele edifício, o facto de constituir a primeira edificação para um sanatório em Portugal".

Esta nova obra, de “interesse bastante alargado”, segundo o governante, resulta da investigação desenvolvida pelo autor, no âmbito da sua tese de doutoramento.