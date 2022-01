29,81% votaram até às 13 horas em São Martinho

Até às 13 horas já tinham votado 29,81% dos eleitores recenseados em São Martinho, freguesia onde há mais inscritos – cerca de 27 mil - “o que é um bom dado” se compararmos com os anos transactos.

Em entrevista à TSF-Madeira, o presidente da Junta, Marco Gonçalves, verificou que logo pela manhã, por volta das 7 horas, numa altura em que distribuía os votos antecipados, “havia pessoas à espera para que abrissem as urnas às 8 da manhã.

“Pela questão da Covid, as pessoas diziam-me que quanto mais cedo votassem melhor. A verdade é que os dados até à uma da tarde são melhores do que estávamos à espera. Ou as pessoas vieram mais cedo para votar e à tarde haverá menos afluência ou existe aqui uma mudança qualquer”, avançou o autarca.

Em comparação com as últimas eleições Autárquicas, o presidente da Junta de Freguesia de São Martinho nota que na hora do almoço, “por volta do meio-dia, começou a surgir muito mais pessoas” no anterior acto eleitoral, “ao contrário do que se passa agora, que foi muito mais de manhã”. Tal questão também se prende com… a fé. “Depois da missa, as pessoas iam votar e hoje foi ao contrário, ou seja, exerceram o seu voto antes de irem à igreja”.

Marco Gonçalves também admite que houve alguns condicionalismos devido à pandemia, mas garante que “todas as mesas abriram sem problemas”.

Tivemos de preparar as coisas com antecedência para evitar percalços, ou seja, durante o dia de ontem contactámos todas as pessoas que iriam compor as mesas e 17 delas anularam a sua disponibilidade, algumas das quais por terem contraído Covid-19, inclusive. Foi de facto um dia muito atarefado para compor as mesas, mas o resultado foi aquele que se viu hoje: todas as mesas abriram sem problemas. Marco Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho

Ainda sobre o acto eleitoral, o presidente da Junta garante que tem "todo o executivo e os funcionários" no terreno "a acompanhar as pessoas, para que não haja demoras", e para que os próprios eleitores sejam "acompanhados em segurança com a desinfecção e o distanciamento que está previsto na lei".