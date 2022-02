PCP diz que ainda há muito por fazer cinco anos e meio após os incêndios de 2016

O deputado do PCP na ALRAM, Ricardo Lume, esteve hoje, na Levada da Corujeira, na freguesia do Monte, para denunciar que cinco anos e meio após os incêndios de Agosto de 2016 muito ainda está por fazer para dar resposta às populações afectadas.

Na ocasião fez saber que o PCP entregou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um projecto de resolução para que o Governo Regional apresente um relatório com as respostas esclarecedoras sobre "onde foram aplicadas as verbas regionais, nacionais e comunitárias destinadas à reconstrução dos prejuízos causados pelos incêndios de Agosto de 2016" e "quais as obras e apoios perspectivados pelo Governo Regional, no âmbito das respostas aos prejuízos causados por esses incêndios, que ainda estão por concretizar".