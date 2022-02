Veleiro à deriva a Sudoeste do Funchal teve de ser rebocado

Um veleiro de bandeira alemã, que se encontrava à deriva a cerca de oito milhas a Sudoeste do Funchal, devido a uma avaria na propulsão, foi rebocado até ao porto do Funchal na noite de ontem.

Os três tripulantes que se encontravam no interior encontravam-se bem fisicamente e não necessitaram receber assistência médica.

De acordo com um comunicado emitido, o alerta foi recebido pelas 21h24, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), a informar que se encontrava um veleiro à deriva com três tripulantes a bordo, tendo sido activada de imediato para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal.

Ao chegarem junto do veleiro, procederam ao seu reboque até ao porto do Funchal, por questões de segurança para a navegação.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.