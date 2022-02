120 crianças vacinadas contra a covid-19 no Porto Santo

Chegou ao fim o primeiro de dois dias da campanha de vacinação contra a covid-19, que decorreu no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

“O dia de hoje decorreu bem, recebemos sobretudo pessoas com agendamento, mas igualmente em modalidade de 'porto aberta'”, afirmou ao DIÁRIO a enfermeira coordenadora, Ana Gouveia.

Este domingo, dia 6 de Fevereiro, foram vacinadas “636 pessoas, das quais 120 foram crianças entre os cinco e os doze anos”, revelou.

Ana Gouveia referiu ainda que, esta segunda feira, serão vacinados "essencialmente adultos". “Em termos dos adultos nós esperamos cerca 500 pessoas para se vacinarem", disse, salvaguardando que as pessoas não agendadas que queiram vacinar-se (inclusive crianças) podem entrar em contacto com o Centro de Saúde do Porto Santo.

OSESARAM tem tudo preparado para dia 6 de Março voltar ao Porto Santo, para dar continuidade à vacinação contra a covid-19.