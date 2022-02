Portugal registou 31.431 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 51 mortes associadas à covid-19 e 102 internamentos, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 2.511 pessoas, mais 102 do que no sábado, maior valor desde 25 de fevereiro de 2021, e 180 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 11, sendo que nem todos os internamentos se devem à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos diminuiu, havendo agora 628.810, menos 9.011 do que no sábado, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 40.391 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.266.939.