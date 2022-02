PJ executou buscas por suspeita de burlas relacionados com o subsídio de mobilidade

No âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP de Loures, a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, procedeu durante ontem, 2 de Fevereiro, à execução de sete mandados de busca domiciliária, visando a recolha de prova relacionada com as práticas criminosas, sob investigação.

A acção desenvolveu-se na Região Autónoma da Madeira, contando com a participação de 22 inspetores, e em causa estão suspeitas da prática dos crimes de burla qualificada, falsificação ou contrafacção de documentos e associação criminosa.

Os indivíduos que integram o grupo criminoso em investigação, são suspeitos de procederem à falsificação de passagens aéreas, bilhetes e reservas relativas a viagens entre a Madeira e o Continente, com vista ao recebimento do valor correspondente ao subsídio de mobilidade, cujo montante obtido de forma ilícita ascende já a mais de 130 mil euros.

Além das buscas, foram constituídos cinco arguidos e cumprido um mandado de detenção emitido pelo DIAP de Loures. O detido será durante o dia de hoje apresentado a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Loures, para aplicação das medidas de coacção tidas por convenientes.