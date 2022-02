Desmobilizadas buscas no Pináculo

As buscas que decorriam no miradouro do Pináculo já foram suspensas, uma vez que a Polícia de Segurança Pública conseguiu localizar e contactar o homem que se suspeitava ter caído nesse local.

Bombeiros realizam buscas no Pináculo Uma equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, constituída por 10 elementos, encontra-se neste momento no Miradouro do Pináculo, em São Gonçalo, devido à suspeita de um corpo naquela falésia.

Uma equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses estava no local, desde o início da manhã, retomando buscas que já ontem tinham tido início. O alerta surgiu dando conta da possibilidade de um homem ter sofrido uma queda nesse local.

Já esta manhã, os agentes conseguiram contactar o homem que se suspeitava ter caído, pelo que as equipas acabaram por desmobilizar.

No local estiveram, além dos bombeiros, agentes da PSP e elementos afectos ao Serviço Regional de Protecção Civil.