3578 funchalenses votaram em mobilidade

No passado dia 23 de Janeiro votaram 3.578 funchalenses, aproveitando a oportunidade de o fazerem antecipadamente. Destes 3.578, votaram 1.172 no concelho do Funchal. Os restantes 2.406 votos antecipados em mobilidade ocorreram noutras localidades, tendo a autarquia recebido votos desde Bogotá, Maputo, Dubai, Budapeste, Estrasburgo, Gotemburgo, entre outros.

No âmbito das Eleições Legislativas 2022, a Câmara Municipal do Funchal vem ainda sensibilizar para a importância do acto eleitoral do próximo domingo e apela para que exerça o seu direito de voto em segurança, cumprindo as medidas de autoprotecção definidas pelas autoridades de saúde, solicitando a cada eleitor que leve a sua própria caneta e que, obrigatoriamente, terá que usar mascara cirúrgica ou FFP2.

A informação sobre a mesa de voto pode ser consultada em www.recenseamento.mai.gov.pt ou através do envio de SMS para 3838 (com a mensagem “RE + n.º de id civil + data de nascimento AAAAMMDD”). As mesas de voto funcionarão entre as 08h e as 19h.

Relembramos que a Câmara Municipal do Funchal contratou serviços de desinfeção contra o Vírus SARS-CoV-2 em todos os espaços onde decorrerão as Assembleias de Voto do próximo domingo, do mesmo modo como já aconteceu no passado dia 23 de Janeiro 2022 nas mesas de voto antecipado em mobilidade.

Esta desinfeção ocorrerá logo após o fecho das mesas do acto eleitoral, de forma a que todos os espaços estejam operacionais e seguros na manhã da segunda-feira.