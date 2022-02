Sara Cerdas pede "especial atenção à agricultura sem carbono nas RUP"

A eurodeputada madeirense, Sara Cerdas recordou à Comissão Europeia a "necessidade de uma abordagem na transição verde que tenha em conta as especificidades das regiões ultraperiféricas e dos seus diferentes tipos de agricultura".

Durante a audição com a Comissão Europeia, na Comissão de Saúde Pública, Segurança Alimentar e Ambiente (ENVI) do Parlamento Europeu, Cerdas questionou o modo como a União Europeia vai disponibilizar auxílios e formação aos agricultores destas regiões, a fim de cumprir os objectivos da UE, nomeadamente do Pacto Ecológico Europeu, e de apoiar os Estados-Membros nesta transição.

A eurodeputada insistiu que, "embora a transição para uma agricultura sem carbono seja uma prioridade da União, é necessário ter em conta as especificidades com que se deparam os agricultores das diferentes regiões da UE, como as regiões ultraperiféricas, onde a sua orografia acentuada e o tipo de solo impossibilitam o uso de máquinas pesadas e exigem trabalho manual árduo, o que os coloca em desvantagem face a grandes superfícies".

Nuna outra nota, enalteceu "o papel que a agricultura deverá desempenhar no combate às alterações climáticas, protecção do ambiente e da biodiversidade", tendo em conta os "grandes esforços climáticos" envolvidos no pacote legislativo 'Fit for 55' actualmente em negociações, que visa cumprir a meta de redução de pelo menos 55% das emissões até 2030 e atingir a neutralidade climática até 2050.

Em nota remetida à imprensa, Sara Cerdas recorda que aUnião Europeia alocou através da Política Agrícola Comum (PAC) 155 mil milhões de euros entre 2023-2028 destinados à meta climática.

"Os membros da Comissão ENVI analisaram os resultados dos estudos recentemente publicados sobre ciclos de carbono sustentáveis no sector agrícola, nomeadamente ações, oportunidades e restrições da agricultura de carbono como modelo de negócios e o seu papel na transição climática", sublinhou.