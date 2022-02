Substituição de Nuno Vale é "confortável" e Sara Marote garante transição "pacífica"

A substituição de Nuno Vale na Associação de Promoção da Madeira (APM) ao fim de dois anos é entendida pelo secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, como uma "transição normal".

Para a direcção executiva da APM segue Sara Marote, que já conhece os cantos à casa "há algum tempo e, além disso, ambos foram os finalistas do processo de recrutamento internacional que foi realizado e que levou à contratação de Nuno Vale, na altura, logo antes da pandemia ter-se iniciado".

Nuno Vale assumiu direcção da Associação de Promoção da Madeira (APM) em Fevereiro de 2020.

Nuno Vale comunicou-nos por razões de natureza estritamente pessoal que teria de deixar de exercer funções e nós respeitamos esse pedido com toda a naturalidade. A vida é feita de ciclos e este termina com o envolvimento de Nuno Vale ao fim destes dois anos na direcção executiva e começa outro ciclo com Sara Marote. Entendemos isto com a maior normalidade. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

Sara Marote assume direcção executiva da Associação de Promoção da Madeira após saída de Nuno Vale Sara Marote assume a direcção executiva da Associação de Promoção da Madeira (APM) no decorrer deste mês de fevereiro.

Por isso, esta "é uma substituição confortável" no entender do governante, porque Sara Marote "já estava na APM, como responsável pela direcção operacional", sendo "conhecedora daquela casa e a acompanhar os dossiês há muito tempo". Garantida está por isso uma "transição" que Eduardo Jesus quer como a "mais pacífica possível".

Nuno Vale prometia visão tecnológica antes da pandemia

O novo director executivo da Associação de Promoção da Madeira (APM), Nuno Vale, foi escolhido entre 60 candidaturas. Quem o disse foi Eduardo Jesus - a 12 de Fevereiro de 2020 - assegurando, na altura, por via de uma empresa de recursos humanos, “uma selecção muito profissional”.

“De uma primeira abordagem ao mercado criou-se uma lista composta por cerca de 60 pessoas, sendo estas seleccionadas pela empresa, fase atrás de fase, até que chegámos a um grupo de seis candidatos, em que nós próprios, na direcção, fizemos entrevistas directamente a cada um dos candidatos e de onde resultaram dois finalistas, tendo sido o Nuno Vale o escolhido”, adiantou o governante ao DIÁRIO, justificando a escolha pela “experiência internacional” do novo director executivo da APM, mas não só.

Nuno Vale entendia que as novas tecnologias poderiam ser ferramenta crucial para atrair mais turistas para a Madeira.

Eduardo Jesus adiantava que Nuno Vale conhecia "o modelo de negócio", tinha "bom relacionamento com os ‘players’ do sector" e trazia no seu currículo "experiências" que eram "grandes oportunidades também para a APM”, aferiu, isto para além da “experiência profissional do estrangeiro” ou a "boa relação" que mantinha junto de diversos interlocutores, tais como Turismo de Portugal, Regiões de Turismo ou AICEP.

Há dois anos, o novo director executivo da APM assumiu que foi o “projecto” que o atraiu e o “espírito de missão” para arrumar as malas e se mudar para a Madeira.

Your browser does not support the audio element.

“Sempre fui muito movido por este tipo de acções que pudessem contribuir para um bem maior e que não fosse apenas abraçar um emprego ou um trabalho. Que fosse sempre algo mais do que isso. Um bem maior para a comunidade. É daí que retiro muitas das energias que coloco no empenho do trabalho que faço diariamente”, referiu Nuno Vale, reforçando a “honra” que representava para si assumir tais funções.

Nuno Vale que assumiu como bandeira o marketing digital, que “é cada vez mais importante”.