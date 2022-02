Rússia restringe voos de companhias de 36 países em resposta a sanções

A Rússia anunciou hoje que vai restringir os voos de companhias aéreas de 36 países, em resposta ao encerramento às aeronaves russas ???????do espaço aéreo de dezenas de Estados após a invasão da Ucrânia por Moscovo.

"Em resposta à proibição pelos Estados europeus de voos de aeronaves civis operadas por transportadoras aéreas russas e/ou registadas na Rússia, foi introduzida uma restrição aos voos de transportadoras aéreas de 36 Estados", anunciou a agência russa de transportes aéreos Rosaviatsia.

Entre os Estados envolvidos encontram-se todos os países da União Europeia, o Reino Unido e o Canadá.

Segundo a Rosaviatsia, os voos das companhias aéreas destes países podem ainda ser efetuados desde que obtenham uma "autorização especial" emitida pelas autoridades russas.

No domingo, a União Europeia e outros países, incluindo o Canadá, anunciaram o encerramento do seu espaço aéreo a todas as aeronaves russas.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de quase 500 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.