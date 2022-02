Kiev regista mais de 350 civis mortos na invasão russa

O Ministério do Interior da Ucrânia disse no domingo que 352 civis ucranianos foram mortos durante a invasão russa, incluindo 14 crianças.

As autoridades ucranianas informaram ainda que se registaram pelo menos 1.684 feridos, entre os quais 116 crianças.

No comunicado do Ministério não foi indicado o número de baixas entre as forças armadas da Ucrânia.

A Rússia afirmou que as tropas têm como alvo apenas instalações militares ucranianas e disse que a população civil ucraniana não está em perigo.

Moscovo não divulgou qualquer informação sobre baixas entre as tropas.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades. A ONU deu conta de perto de 370 mil deslocados para a Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.